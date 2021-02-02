ليفربول يؤكد غياب ماتيب حتى نهاية الموسم

عزز ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خط دفاعه في اليوم الأخير للانتقالات بعد أن ازدادت متاعبه بفقدان جويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

وتعاقد ليفربول مع قلب الدفاع بن ديفيز (25 عاما) من بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية اليوم الاثنين، كما ضم المدافع التركي الدولي أوزان كاباك البالغ من العمر 20 عاما على سبيل الإعارة من شالكه.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة بسبب الإصابة وتعرض لضربة جديدة بإصابة الكاميروني ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول "للأسف اكتشفنا الآن بعد أن فحص الجميع الإصابة أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم". "لكنه سيكون مستعدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد وأخيرا سيتم حل كل شيء". واضطر كلوب إلى إشراك لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان لسد الثغرات في الدفاع.

وأشرك ليفربول هندرسون وناثانيال فيليبس (23 عاما) في قلب الدفاع خلال انتصاره 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد أمس الأحد وهي نتيجة دفعته للمركز الثالث.



وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه إسترليني للحصول على خدمات ديفيز والذي سيرتبط بعقد طويل الأمد في ملعب آنفيلد.

وقال ديفيز في بيان "إنها فرصة هائلة. كانت مفاجأة بكل تأكيد لكن بمجرد أن أفقت من الصدمة، أدركت أن الفرصة التي أمامي مذهلة".

وأضاف "سأكون ساذجا إذا لم استغل هذه الفرصة للتعلم من اللاعبين (في ليفربول)، لم يسبق لي أبدا الذهاب إلى آنفيلد. ألقيت نظرة سريعة على الملعب ويبدو في حالة رائعة كما توقعت". ويتوقف استكمال صفقة استعارة كاباك على الحصول على بطاقة اللعب الدولية.

وتم ترشيح المدافع التركي إلى كلوب من قبل ديفيد فاغنر مدرب شالكه السابق. ولعب كاباك سبع مباريات دولية مع المنتخب التركي وانضم إلى شالكه في 2019 قادما من شتوتغارت. وقال كلوب "إنه موهبة كبيرة حقا ونتطلع بشدة إلى العمل معه".