مارسيليا يعلن إقالة البرتغالي فيلاش بواش

أعلن مارسيليا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إقالة مدربه أندريه فيلاش-بواش يوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان المدرب البرتغالي، أنه عرض تقديم استقالته بسبب خلافات في وجهات النظر مع مجلس الإدارة.

وقال النادي في بيان "يعلن أولمبيك مارسيليا إقالة المدرب أندريه فيلاس-بواش، أصبح هذا القرار الوقائي حتميا نظرا لتكرار أفعال وتصرفات تلحق ضررا بالغا بالمؤسسة وموظفيها".

وانتقد المدرب البرتغالي، الذي كان يشغل منصبه منذ 2019، إدارة النادي بسبب التعاقد مع لاعب سبق أن رفض ضمه، وإبلاغه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين بمغادرة لاعب آخر.

وأبلغ فيلاس-بواش الصحفيين "لقد تقدمت باستقالتي وقلت إني لا أتفق مع الخطة الرياضية للنادي". وسبق أن كشف الشهر الماضي إنه سيرحل مع انتهاء عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

وتحدث المدرب البرتغالي عن تعاقد مارسيليا مع أوليفييه نشام من سلتيك وانتقال المهاجم نيمانيا رادونيتش إلى هيرتا برلين وقال إن الإدارة أبلغته ببيع اللاعب في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين. وتابع فيلاس-بواش "أنهينا فترة الانتقالات بضم لاعب واحد وهو لاعب سبق أن قلت عليه لا".

وقال مارسيليا إنه يدرس فرض عقوبة على المدرب البرتغالي بعد إجراء تحقيق وأضاف "التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي اليوم غير مقبولة".

وخرج مارسيليا من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويحتل المركز التاسع في الدوري بفارق 16 نقطة عن ليل المتصدر.

وقال فيلاس-بواش "النتائج مسؤوليتي. أنا محبط جدا، لكن إذا كان هناك أي شيء لا يمكن المساس به فهي احترافيتي. لا يمكنني قبول ذلك. يمر النادي بالفعل بسنوات من الفوضى فيما يتعلق بالانتقالات". ويلعب مارسيليا في ضيافة لانس يوم الأربعاء.