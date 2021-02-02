موستافي يغادر أرسنال إلى شالكه.. وإعارة نايلز وويلوك

أنهى أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأخير للانتقالات برحيل مدافعه الألماني الدولي شكودران موستافي إلى شالكه وإعارة جو ويلوك وآينسلي ميتلاند-نايلز إلى نيوكاسل يونايتد ووست بروميتش ألبيون على الترتيب.

وتعاقد أرسنال بالفعل مع لاعب الوسط المهاجم مارتن أوديغارد وحارس المرمى مات رايان حتى نهاية الموسم من ريال مدريد وبرايتون آند هوف ألبيون.

كما استغنى النادي عن لاعبين ليسوا في حسابات المدرب ميكل أرتيتا، وأنهى تعاقده مع مسعود أوزيل وسقراطيس باباستاثوبولوس بينما انتقل سياد كولاشيناتس إلى شالكه على سبيل الإعارة.

وشكر أرتيتا، الذي قال إن النادي يمضي في عملية إعادة بناء تشكيلته، مصطفي على إسهامه بعد أربع سنوات ونصف السنة مع النادي اللندني خاض خلالهم أكثر من 150 مباراة ولعب دورا كبيرا في تتويج أرسنال بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

وقال المدرب الإسباني "مصطفي كان لاعبا مهما لنا لفترة طويلة. لعب دورا كبيرا في موسمي الأول كمدرب وأود أن أشكره على احترافيته ولأنه كان مستعدا دائما عند الحاجة إليه".

وانتقل ميتلاند-نايلز في الساعات الأخيرة من اليوم النهائي في الانتقالات حتى يحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على فرصة أكبر للعب أساسيا. وقال أرتيتا "قرار إعارة ميتلاند-نايلز إلى وست بروميتش ألبيون حتى نهاية الموسم كان من أجل دعمه وتطوره".

وتمتد إعارة ويلوك لاعب منتخب إنجلترا للشباب حتى نهاية الموسم أيضا. وقال أرتيتا إن لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاما يتطور جيدا لكن بحاجة أيضا إلى اللعب بانتظام. وسيتحول اهتمام أرتيتا الآن إلى مواجهة أرسنال المقبلة ضد ولفرهامبتون واندرارز في الدوري غدا الثلاثاء.

واستبعد أرتيتا إمكانية مشاركة كيران تيرني وبوكايو ساكا في المباراة لعدم اكتمال تعافيهما من الإصابة. كما يتوقع استمرار غياب القائد بيير-إيمريك أوباميانج بعد حصوله على تصريح لزيارة والدته المريضة.