الخميس.. انطلاق بطولة السعودية الدولية للغولف

تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسات النسخة الثالثة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، التي ستقام على أرض ملعب الغولف "رويال غرينز" خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير القادم بتنظيم الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية بمجموع جوائز مالية قدرها 3.5 ملايين دولار.

وتشهد النسخة الثالثة هذا العام، مشاركة أبرز الأسماء العالمية في رياضة الغولف للمنافسة على نقاط التصنيف العالمية، حيث يبلغ عدد المشاركين 138 لاعبا من نخبة نجوم العالم، إلى جانب العديد من حاملي الأرقام القياسية والألقاب الكبرى، ما يؤكد أهمية البطولة كأقوى حدث في هذه اللعبة وأكبر البطولات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم البطولات العالمية.

وأكد أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن البطولة حققت في نسختيها الأولى والثانية نجاحًا على مستوى التنظيم.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كانت قد احتضنت النسخة الأولى للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، وحقق الأميركي داستن جونسون لقب البطولة بالمركز الأول، فيما احتضنت مطلع العام المنصرم النسخة الثانية، التي اختتمت بفوز اللاعب الأيرلندي الشمالي غرايم ماكداول، إضافة إلى احتضانها في نفس العام أول منافسات بطولتين نسائية دولية تقام في السعودية بمشاركة نحو 108 من أفضل لاعبات الغولف حول العالم، بجوائز بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي.