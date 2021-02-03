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توخيل: توتنهام "سهل" في غياب كين

من فوز تشيلسي الأخير

توخيل: توتنهام "سهل" في غياب كين

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لندن - رويترز

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‬قال توماس توخيل مدرب تشيلسي اليوم الأربعاء، إن توتنهام يصبح أقل خطورة بدون مهاجمه هاري كين لكن تشيلسي سيجهز نفسه لكل الاحتمالات حال مشاركة الدولي الإنجليزي في قمة لندن غدا الخميس.

ويغيب كين، الذي سجل 12 هدفا وصنع 11 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بسبب إصابة تعرض لها في الهزيمة أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وقال توخيل للصحافيين "يكون الأمر أسهل دائما في غياب هاري كين. إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم وعندما يكون في حالته يصبح أخطر مهاجم يتمناه أي مدرب من حيث المجهود والقدرات الفنية. سجله التهديفي مبهر. نتوقع غيابه لكننا سنجهز أنفسنا لكل الاحتمالات".

وأعلن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أن كين مهاجم إنجلترا سيكون جاهزا لمباراة إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل بعد أن تعافى سريعا من إصابة في الكاحل تعرض لها الأسبوع الماضي.

وقال "شعرنا بخوف حين حدثت الإصابة لكننا أصبحنا الآن أكثر تفاؤلا، ليس من المبالغة في التفاؤل أن نقول إنه قد يلعب الأسبوع المقبل. اللاعب سعيد بتحسن حالته ونحن أيضا. ربما يعود أمام إيفرتون أو مانشستر سيتي".

ويحل توتنهام ضيفا على إيفرتون الأربعاء المقبل في الدور الخامس لكأس الاتحاد وسيواجه مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام.

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