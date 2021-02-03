تأهل لايبزيغ وفولفسبورغ إلى ربع نهائي الكأس

تأهل فريقا لايبزيغ وفولفسبورغ إلى دور الثمانية من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزهما على بوخوم وشالكه 4 - صفر و1 - صفر على الترتيب، ضمن منافسات دور الستة عشر لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى اكتسح لايبزيغ ضيفه بوخوم 4 - صفر. وتقدم لايبزيغ عن طريق أمادو هايدارا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف مارسيل سابيتزر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 66 سجل يوسف بولسن الهدف الثالث، قبل أن يختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى، بلغ فولفسبورغ الدور ذاته بفوزه على شالكه 1 - صفر، وسجل فوتر فيغورست هدف المباراة الوحيد لفولفسبورغ في الدقيقة 40.