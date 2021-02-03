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هازارد يصاب مجدداً.. ويغيب "عدة" أسابيع

مشاركة سابقة في الموسم الحالي

هازارد يصاب مجدداً.. ويغيب "عدة" أسابيع

متابع الغاء المتابعة

مدريد - فرانس برس

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أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن نجمه الدولي البلجيكي إدين هازارد سقط مرة جديدة ضحية "لعنة" الإصابات التي تلاحقه منذ وصوله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما أصيب في عضلة الفخذ اليسرى.

وأفاد النادي الملكي في بيان انه "بعد الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء لإدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الأيسر". ومن المتوقع أن يغيب هازارد (30 عاما) عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر، ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتالانتا الإيطالي في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا والمقررة في 24 من الشهر الحالي. كما من المرجح أن يغيب عن مباراة ديربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد متصدر "الليغا" في السابع من مارس المقبل.

ويمر هازارد بأسوأ فترة في مسيرته الاحترافية حيث يتواصل كابوس الإصابات منذ انتقاله إلى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي لمدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو، حيث قوّضت الإصابات مستواه وألمّ به فيروس كورونا، فلم يخض سوى 35 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

وكان لاعب ليل الفرنسي وتشيلسي السابق قد اختير مطلع العام الحالي "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه.

وشارك هازارد الذي بدأ مسيرته مع ليل قبل الانتقال إلى تشلسي ولاحقا الى مدريد، في 106 مباريات دولية (32 هدفاً)، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب "الشياطين الحمر".

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