وولفرهامبتون يستغل طرد لويز ولينو.. ويهزم أرسنال بثنائية

قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 - 1.

وتقدم أرسنال بهدف سجله نيكولاس بيبي في الدقيقة 32 وتعادل روبين نيفيز لوولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء والتي طرد على إثرها ديفيد لويز مدافع أرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني أضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق جواو موتينيو. وشهد أيضا الشوط الثاني طرد بيرند لينو حارس أرسنال في الدقيقة 73. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 - 1.

وسجل هدفي شيفيلد جايدن بوغل وبيلي شارب في الدقيقتين 56 و73، فيما سجل هدف وست بروميتش ماثيو فيليبس في الدقيقة 41. ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.