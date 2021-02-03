.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وولفرهامبتون يستغل طرد لويز ولينو.. ويهزم أرسنال بثنائية

فرحة هدف الفوز

وولفرهامبتون يستغل طرد لويز ولينو.. ويهزم أرسنال بثنائية

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 - 1.

وتقدم أرسنال بهدف سجله نيكولاس بيبي في الدقيقة 32 وتعادل روبين نيفيز لوولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء والتي طرد على إثرها ديفيد لويز مدافع أرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني أضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق جواو موتينيو. وشهد أيضا الشوط الثاني طرد بيرند لينو حارس أرسنال في الدقيقة 73. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 - 1.

وسجل هدفي شيفيلد جايدن بوغل وبيلي شارب في الدقيقتين 56 و73، فيما سجل هدف وست بروميتش ماثيو فيليبس في الدقيقة 41. ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل
صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري
فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي
كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد