الاتحاد يعبر الفتح برباعية.. ويعود إلى الانتصارات

استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الفتح 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام النصر وخسارته أمام الاتفاق.

وكان الفتح هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 2 بعدما حول مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي عرضية زميله توفيق بوحيمد برأسه في شباك الاتحاد.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 9 بعدما سدد مهاجمه فهد المولد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفتح.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه الصربي ألكسندر بيرجوفيتش بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31 بعدما حول تمريرة زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه بيرجوفيتش بتسجيل العدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله غاري رودريغيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+3 اختتم مهاجم الاتحاد هارون كامارا أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس بمهارة ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 18 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.