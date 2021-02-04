الإنجليزي هورسي يتصدر بطولة السعودية الدولية للغولف في يومها الأول

انطلق اللاعب الإنجليزي ديفيد هورسي ببداية قوية ليأخذ صدارة الترتيب في أول أيام بطولة السعودية الدولية للغولف بمشاركة 139 من نخبة لاعبي الغولف 139 العالميين، بالإضافة إلى بعض لاعبي فئة الهواة ومنهم اللاعبان الواعدان السعوديان سعود الشريف وفيصل سلهب.

وتصدر الإنجليزي ديفيد هورسي منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للغولف بعد أن حقق 9 ضربات تحت المعدل ليعادل الرقم القياسي المسجل على أرضية ملعب رويال غرينز متقدماً على الأسكتلندي ستيفن غالاتشر الذي حلّ ثانياً مسجلاً 8 ضربات تحت المعدل، والنمساوي بيرند فايزبيرغر الذي جاء في المركز الثالث بـ 6 ضربات تحت المعدل.

وقال اللاعب هورسي صاحب الـ35 عام: أنا مستغرب من هذه النتيجة للغاية لأني لم ألعب بشكل جيد مؤخراً، شعرت بأني لم أُضع الكثير من الضربات، وقمت بتسجيل ضربات بعيدة جيدة وفي نهاية الأمر أصبح مجموعها 61 ضربة، وبطبيعة الحال أنا سعيد بالنتيجة وآمل الاستمرار في تقديم نفس المستوى في الأيام القادمة.

وحقق المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية الأميركي داستن جونسون نتيجة جيدة إذ سجل 3 ضربات تحت المعدل متساوياً مع الإنجليزيان لي ويستوود بطل بطولة الطريق إلى دبي 2020، وتيريل هاتون بطل بطولة دبي لهذا العام.

وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة من اللاعبين السعوديين تقدمهم المحترف عثمان الملا ولاعبا فئة الهواة سعود الشريف وفيصل سلهب حيث قدموا جميعا نتائج إيجابية عكست التطور الملحوظ في أدائهم منذ ختام النسخة الماضية.

وعلّق الملا الذي أنهى اليوم الأول بضربة واحدة فوق المعدل على مشاركته لثالث عام على التوالي قائلاً: السنوات الماضية كانت صعبة فعلاً ولكن تعلمنا أنا وزملائي الكثير، فالهدف من المشاركة في مثل هذه البطولات هو الاحتكاك بنخبة اللاعبين والتعلم منهم والاستفادة من الخبرات التي نجنيها من متابعتهم عن قرب.

وعلى سؤاله بشأن قوة قائمة الأسماء المشاركة هذا العام وما يجذبها للمشاركة في بطولة السعودية الدولية، أجاب الملا قائلاً: هذا الملعب يعتبر من أجمل ملاعب العالم، والضيافة التي يحظون بها تجعلهم يشعرون بالترحيب، كما أن الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية يقومون بدور رائع من الناحية التنظيمية. جميع تلك الأمور بالإضافة للمزيد ساهمت في وضع اسم البطولة في مصاف البطولات العالمية في وقت قصير. وتستمر منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف في ثاني أيامها يوم الجمعة الموافق 5 فبراير.