.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النصر يواصل عروضه القوية ويهزم التعاون بثلاثية

الهدف الثاني

النصر يواصل عروضه القوية ويهزم التعاون بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

واصل النصر نتائجه المميزة بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه رائد الغامدي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 40 تمكن لاعب النصر سامي النجعي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني مارتينيز ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه عبدالاله العمري الذي ارتقى لعرضية زميله مارتينيز وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 59 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله البرازيلي بيتروس.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه عبدالمجيد الصليهم بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+4 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 24 نقطة ليتقدم للمركز السادس ولديه مباراة مؤجلة أمام الفتح ستلعب يوم الثلاثاء المقبل، وبقي التعاون على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل
صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري
فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي
كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد