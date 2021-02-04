النصر يواصل عروضه القوية ويهزم التعاون بثلاثية

واصل النصر نتائجه المميزة بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه رائد الغامدي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 40 تمكن لاعب النصر سامي النجعي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني مارتينيز ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه عبدالاله العمري الذي ارتقى لعرضية زميله مارتينيز وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 59 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله البرازيلي بيتروس.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه عبدالمجيد الصليهم بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+4 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 24 نقطة ليتقدم للمركز السادس ولديه مباراة مؤجلة أمام الفتح ستلعب يوم الثلاثاء المقبل، وبقي التعاون على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الخامس.