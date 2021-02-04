النيجيري إيغالو مهاجماً للشباب

وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان يوم الأربعاء مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في صفقة انتقال حر ليصبح مهاجما للفريق العاصمي لمدة موسمين ونصف الموسم.

وخاض إيغالو عدة مغامرات بين القارات، إذ بدأ مسيرته في نادي جوليوس بيرغر النيجيري قبل الانتقال إلى لين النرويجي ومنه إلى أودنيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني قبل أ نيلعب لواتفورد الإنجليزي ويحط رحاله لاحقا في ياتاي الصيني. وبعد عامين مع الأخير انتقل إيغالو إلى شانغهاي شنهوا ولعب معارا بعدها في مانشستر يونايتد لعام ونصف.

وكان الشباب فسخ عقده مع المهاجم الكاميروني ماكيتي ديوب بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحاليةكما أعلن عن عدد من التعاقدات المحلية في الفترة نفسها، وهم عمار النجار وعبدالله الجوعي ونادر الشراري.