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سيتي يبتعد في الصدارة بنقاط بيرنلي

هدف ستيرلنغ

سيتي يبتعد في الصدارة بنقاط بيرنلي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والسهل 2 - صفر على مضيفه بيرنلي في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ليستر سيتي على مضيفه فولهام بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، ومازال فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة. في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم سيتي مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل رحيم ستيرلينغ بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38. وعاد ليستر سيتي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إثر تغلبه 2 - صفر على مضيفه فولهام.

ارتفع رصيد ليستر، الذي تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليدز يونايتد في المرحلتين الماضيتين، إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل لليستر في الدقيقة 14، ثم أضاف جيمس جاستن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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