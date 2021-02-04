ليفانتي يقصي فياريال بهدف قاتل ويتأهل إلى نصف النهائي

تأهل ليفانتي إلى الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه القاتل على فياريال 1-صفر بعد التمديد يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وسجل المهاجم البديل روجر مارتي هدف الفوز للمضيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وانضم ليفانتي إلى إشبيلية الذي كان حجز بطاقته بفوزه على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 1-صفر أيضا يوم الثلاثاء، بانتظار لقاء غرناطة مع برشلونة لاحقا، فيما تختتم مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس بلقاء ريال بيتيس وأتلتيك بلباو.

وكان فياريال الطرف الأخطر في الشوط الأول ولاحت أمام لاعبيه العديد من الفرص لم يحسنوا استغلالها، أخطرها رأسية من المدافع باو توريس داخل المنطقة تصدى لها الحارس داني كارديناس (4)، وأخرى من القائد راوول ألبيول مرت بجانب القائم (33) وتسديدة من مانويل "مانو" تريغيروس من خارج المنطقة صدها كارديناس (40).

وتابع فياريال خطورته في الشوط الثاني بفضل تسديدة من روبن بينيا من داخل المنطقة (63)، رد عليها ليفانتي بتسديدة من خارج المنطقة من ميكايل مالسا (65)، لتبقى النتيجة على حالها بالرغم من محاولات الفريقين لهز الشباك في الوقت الأصلي.

ولجأ الفريقان الى الشوطين الإضافيين حيث تدخل "حكم الفيديو المساعد" (VAR) لإلغاء هدف لفياريال في الدقيقة 112. وخطف ليفانتي هدف التأهل بعد تمريرة من خوسيه لويس موراليس تابعها مارتي بقدمه اليسرى من داخل المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا (120+1).