الفيصلي يعود لسكة الانتصارات بثنائية في الباطن

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه الباطن 2-صفر، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفيصلي في العودة مجدداً للانتصارات التي غابت عنه في 8 مراحل متتالية حيث خسر 4 مباريات وتعادل في آخر 4 مباريات.

واستطاع الفيصلي حسم اللقاء من الشوط الأول حيث تمكن من تسجيل هدفي الفوز عن طريق مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس. وبدأ الفيصلي المباراة بهجوم مكثف على مرمى الباطن أثمر عن هدفٍ مبكر بعد مرور 6 دقائق حينما أكمل مهاجمه تافاريس تمريرة زميله أحمد أشرف بقدمه في شباك الباطن.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه تافاريس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعدما حول عرضية زميله محمد قاسم برأسه لتستقر في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز 14.