النيوزلندي فوكس يتصدر اليوم الثاني في بطولة السعودية للغولف

تواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف المقامة في ملعب ونادي الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في يومها الثاني حيث اتسمت بالندية والحماس بين نخبة لاعبي الغولف العالميين تحت ظروف مناخية صعبة بعض الشيء بسبب هطول أمطار متوسطة على أرضية الملعب تسببت في توقف اللعب مؤقتاً لفترة من الزمن مما أدى لانتهاء منافسات اليوم الثاني قبل استكمال بعض اللاعبين ما تبقى من الحُفر.

وشهد اليوم الثاني تألق اللاعب النيوزيلندي رايان فوكس الذي تصدر مؤقتاً بعد أن أنهى اليوم ب10 ضربات تحت المعدل متقدماً على الإنجليزي آندي سوليفان والنمساوي بيرند فايزبيرغر اللذان أنهيا اليوم في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ8 ضربات تحت المعدل. وقال فوكس صاحب الـ 34 عاماً: أعتقد بأننا كنا محظوظين بشكل كبير اليوم، لم يكن هناك رياح صباح الأمس وخرجنا للعب اليوم وكان الجو رائعاً. من النادر أن تحصل على يومين متتاليين بلا رياح في هذا الملعب، وكان من الجيد استغلال هذا الأمر. الحظ غالباً ما يعاكسك حين تقع القرعة ولكن من الجميل في بعض الأحيان أن يبتسم لك الحظ.

وأتبع اللاعب السعودي عثمان الملا نتيجته المبهرة في اليوم الأول من البطولة (71 ضربة) بنتيجة مقاربة (76 ضربة) في اليوم الثاني، جعلته يُنهي مشاركته في البطولة بإجمالي 7 ضربات فوق المعدل تحت الأجواء الممطرة. وقال المُلا: بعض القرارات التي اتخذتها في الظروف المناخية الصعبة تسببت في تعثري ولم أتمكن من تحقيق النتيجة التي تؤهلني، ولكن تعلمت الكثير. أنا فخور بنفسي وبالطريقة التي لعبت بها في منافسات البطولة وأتطلع لما يخبئه المستقبل لي ولرياضة الغولف في السعودية".

وعلّق زميله في المنتخب السعودي للغولف سعود الشريف قائلاً: أشعر بأنها تجربة جيدة نسبياً، وعلى الرغم من أني لم أقدم أفضل ما لدي من حيث النتيجة ولكن خرجت بالعديد من الإيجابيات. عملية التعلم ما زالت مستمرة وفي كل عام أقوم باكتساب مهارات جديدة وأعمل على تطويرها.

وتستكمل منافسات ما تبقى من اليوم الثاني صباح السبت قبل أن يتم تحديد المتأهلين الذين سيستكملون منافسات اليوم الثالث من البطولة التي يشارك بها أكثر من 139 لاعبا من مختلف أنحاء العالم حيث يتنافس جميعهم على لقب البطولة ومجموع جوائزها البالغ 3.5 مليون دولار والتي تعد أحد أكبر بطولات الجولة الأوروبية.