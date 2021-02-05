إيقاف حارس مرمى أياكس لمدة عام بسبب المنشطات

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم إيقاف حارس المرمى أندريه أونانا لمدة 12 شهرا من قبل القسم التأديبي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب انتهاكه قواعد تعاطي المنشطات.

ويطبق الإيقاف على كل نشاطات كرة القدم، محليا ودوليا. مما يعني أن أونانا سيغيب عن مباريات فريقه في الدوري الأوروبي ولن يتمكن من اللعب للمنتخب الكاميروني.

وتم اكتشاف مادة "فيوروسيميد"، والتي تعبر مادة محظورة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في نتيجة اختبار جرى خارج منافسات خضع له الحارس في 30 أكتوبر الماضي.

وأوضح أياكس أن اللاعب قام بتعاطي دواء زوجته "بشكل خاطئ" عندما شعر أنه ليس بصحة جيدة وأنه "أراد الحصول على قرص من الدواء لتخفيف الإنزعاج".

وذكر أياكس في بيان: تسبب ارتباك أونانا في تناوله دواء زوجته، مما تسبب في النهاية في اتخاذ هذه الإجراء ضد الحارس من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسيتقدم النادي والحارس باستئناف لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وقال المدير العام للنادي إيدوين فان دير سار " نتخلى صراحة عن كل الأدوية التي تعزز الأداء، وبكل وضوح ندافع عن الرياضة النظيفة، هذه انتكاسة مروعة لأندريه نفسه، ولكن بالتأكيد أيضا لنا كناد. أندريه حارس كبير، وأثبت قيمته لأياكس لعدة سنوات وهو محبوب للغاية من الجماهير".

وأضاف :"كنا نأمل في أن يحصل على إيقاف مشروط أو إيقاف لفترة أقل من 12 شهرا، لأنه لم يكن يهدف لتقوية جسده وبالتالي تحسين أدائه".