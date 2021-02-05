تشيلسي يواصل الفوز ويخطف نقاط توتنهام

حسم تشيلسي ديربي العاصمة البريطانية لندن في لقائه مع ضيفه توتنهام، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الخميس في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن.

وارتدى جورجينيو ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما فشل توتنهام في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.