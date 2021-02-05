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سواريز: لم يكن سهلاً تقبل قرار برشلونة

من هدفيه في مرمى قادش

سواريز: لم يكن سهلاً تقبل قرار برشلونة

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مدريد - رويترز

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قال لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، إنه لم يتلق أي تفسير لقرار برشلونة بالسماح له بالرحيل في سبتمبر الماضي.

وكان أحد أول مهام المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان في كامب نو هو إبلاغ سواريز بأنه لم يعد مرغوبا في بقائه. وقال المهاجم القادم من أوروغواي، إن هذا القرار وطريقة إبلاغه به لم يفضلها.

وأبلغ سواريز محطة أوندا ثيرو الإسبانية الإذاعية "عندما أبلغني برشلونة بأنني لم أعد في خطط الفريق كان من الصعب تقبل ذلك. لم أتوقع حدوثه، كانت فترة صعبة خاصة بالطريقة التي تم بها ذلك. كومان اتصل بي وأبلغني بأنني لست ضمن خططه. قرار السماح لي بالرحيل لم يفهمه (ليونيل) ميسي فقط لكن العديد من جماهير برشلونة لم تفهمه أيضا. برشلونة أبلغني بعدم الذهاب لللتدريب، لكني كاد ردي أنه طالما لدي عقد سأذهب للتدريب. النادي لم يقدم لي أي تفسير، فقط أبلغوني أنها وجهة نظر المدرب".

وقال كومان في عدة مقابلات إنه ليس نادما على السماح لسواريز بالرحيل، لكن القرار يبدو أكثر تهورا بالنظر إلى التألق الحالي للاعب.

وقاد المهاجم البالغ عمره 34 عاما أتلتيكو إلى الصدارة بفارق عشر نقاط عن نقاط عن فريقه السابق صاحب المركز الثاني، رغم أن أتلتيكو خاض مباراة أقل.

علاوة على ذلك، يتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا وينافس مع الفريق على الصعيد الأوروبي والمحلي أيضا.

وأضاف سواريز "عندما أصدر برشلونة القرار رسميا، لم أكن أرغب في بدء الحديث مع أتلتيكو ودييغو سيميوني. سعيد بمسار الفريق في الدوري. لدينا أيضا الرغبة للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو لقب لم يحققه أتلتيكو من قبل".

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