.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فاتي يخضع لجراحة أخرى في الركبة

مشاركة سابقة قبل إصابته

فاتي يخضع لجراحة أخرى في الركبة

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت تقارير صحافية إسبانية يوم الجمعة أن لاعب برشلونة الشاب أنسو فاتي خضع لجراحة ثانية في ركبته المصابة مما قد يبدد آمال الجناح في العودة للعب هذا الموسم.

وقالت محطة تي.في3 التلفزيونية الكتالونية، إن عملية تعافي فاتي (18 عاما) من الجراحة الأولى التي خضع لها لعلاج إصابة مني بها في نوفمبر أمام ريال بيتيس لم تكن تسير بطريقة جيدة مثلما كان متوقعا في البداية.

وكان التقدير المبدئي لتعافي لاعب برشلونة أربعة أشهر، وكان يأمل أن يعود من أجل خوض دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في مارس.

وقال التقرير إن الانتكاسة تسببت في خضوع فاتي إلى جراحة ثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية وأضاف أن خضوعه لجراحة ثالثة ليس مستبعدا.

وذكر برشلونة في بيان الأسبوع الماضي أن تعافي اللاعب "في مسار مرض للغاية". ولم يرد برشلونة بعد على طلب من رويترز للتعقيب على التقرير.

وستمثل أي انتكاسة في تعافي فاتي ضربة قوية لبرشلونة، الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال في وقت لاحق من الشهر الحالي، ومنتخب إسبانيا قبل بطولة أوروبا هذا الصيف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل
صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري
فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي
كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي

قبل أن تذهب

ناشطون عن مقتل لقمان سليم : التحقيقات قاصرة عن كشف الجناة ومحاسبتهم
ناشطون عن مقتل لقمان سليم : التحقيقات قاصرة عن كشف الجناة ومحاسبتهم

اكتشف المزيد