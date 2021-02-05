ميتريتا يمنح الأهلي الصدارة مؤقتاً برباعية الوحدة

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الوحدة 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة خاصة في الشوط الأول حيث كانت الأمور تسير باتجاه فوز أهلاوي سهل بعدما تقدم بهدفين نظيفين خلال الربع ساعة الأولى إلا أن الوحدة نجح بتسجيل هدفي التعادل.

ونجح لاعب الأهلي حسين المقهوي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 7 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالرحمن غريب بقدمه في شباك الوحدة.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن لاعبه سلمان مؤشر من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ليما بقدمه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

ورد الوحدة سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 17 بعدما حول تمريرة زميله المالي يوسف نياكاتي بقدمه في شباك الأهلي.

وواصل الوحدة هجومه وتمكن مهاجمه يوسف نياكاتي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسين العيسى لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وحاول كثيراً الوصول لمرمى الوحدة إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 90+1 والتي شهدت تسجيله الهدف الثالث عن طريق لاعبه الروماني ميتريتا الذي اخترق دفاع الوحدة بمجهود فردي وسدد الكرة في شباك الوحدة.

وواصل الأهلي هجومه ونجح هدافه السوري عمر السومة بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ميتريتا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن الشباب الذي سيلعب أمام الرائد غداً في ختام المرحلة، وبقي الوحدة على رصيده السابق 21 ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.