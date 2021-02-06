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أتالانتا يفرط بتقدمه ويتعادل مع تورينو

جاء التعادل عند الدقيقة 84

أتالانتا يفرط بتقدمه ويتعادل مع تورينو

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مدريد - د ب أ

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فرط فريق أتالانتا في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع فريق تورينو 3 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز سبيزيا على ساسولو 2 - 1.

وتقدم أتالانتا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها يوسيب إيليشيتش وروبن غوسينس ولويس مورييل في الدقائق 14 و19 و21، ثم سجل تورينو ثلاثة أهداف عن طريق أندريا بيلوتي جليسون بريمر و فيدريكو بونازولي في الدقائق 42 والأخيرة من الشوط الأول و84. ورفع أتالانتا رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب سبيزيا تأخره بهدف أمام مضيفه ساسولو إلى فوز 2 - 1. وتقدم ساسولو بهدف سجله فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 25 وتعادل سبيزيا بهدف سجله مارتين إيرليتش في الدقيقة 39 وأضاف إيمانويل جياسي الهدف الثاني لسبيزيا في الدقيقة 78. ورفع سبيزيا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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