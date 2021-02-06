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أستون فيلا يكرر تفوقه على أرسنال بهدف واتكينز

تراوري صنع الهدف الوحيد

أستون فيلا يكرر تفوقه على أرسنال بهدف واتكينز

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لندن - د ب أ

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انتزع أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه أرسنال 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته، ولم يكن هناك فرص حقيقية لتسجيل الأهداف باستثناء فرصتين لأستون فيلا، وفرصة واحدة لفريق أرسنال. وسجل أستون فيلا هدف التقدم من أول فرصة اتيحت له في الدقيقة الثانية عندما توغل بيرتران تراوري بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية وصلت إلى أولي واتكينز ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت روب هولدينغ وعانقت الشباك. فيما جاءت أخطر فرص أرسنال في هذا الشوط في الدقيقة 29 عندما سدد غرانيت تشاكا كرة قوية من ركلة حرة حولها الحارس إيميليانو مارتينيو بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

وجاءت الفرصة الثانية لأستون فيلا في الدقيقة 30 عندما استلم بيرتران تراوري تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة ماثيو ريان حارس أرسنال، وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن تألق وتصدى للكرة. وباستثناء تلك الهجمات لم يكن هناك خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين وتوالت محاولاتهما الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف، واعتمد الفريقان على التسديدات البعيدة، حيث أهدر أستون فيلا فرصتين عن طريق روس باركلي وجون ماكغين، فيما أهدر أرسنال فرصتين عن طريق تصويبتين للثنائي نيكولاس بيبي وهيكتور بيليرين. وكانت أبرز فرص هذا الشوط في الدقيقة 83 عندما استلم أولي واتكينز كرة بينية داخل منطقة جزاء أرسنال من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة. وباستثناء تلك الفرص لم يشهد الشوط الثاني أي أحداث مهمة ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أستون فيلا 1 - صفر.

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