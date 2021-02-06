الأميركي جونسون يقترب من الفوز ببطولة السعودية الدولية للغولف

تصدر المصنف الأول عالميا الأميركي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية الدولية للغولف، إحدى بطولات الجولة الأوروبية للغولف.

وتفوق بطل بطولة الماسترز للعام 2020 على منافسيه بعد تقديمه لمستوى مميز بواقع 13 ضربة تحت المعدل. وكان جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساويا في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس.

وقال المصنف الأول عالميا: لعبت بشكل جيد اليوم، قمت بتسديد العديد من الضربات المتوسطة بنجاح لأمنح نفسي فرصة أفضل في تسجيل ضربات تحت المعدل. لم أسجل العديد من الضربات القصيرة ولكن إنهاء اليوم بهذا الشكل هو أمر رائع.

وأضاف جونسون أن البطولة السعودية الدولية بطولة مهمة وعبر عن مدى ارتياحه باللعب في ملعب رويال غرينز حيث قال: أنا معجب بالملعب منذ أول زيارة لي قبل عدة سنوات، وأعتقد أنه يناسبني بشكل كبير. إنها بطولة كبيرة بالفعل وستمنحني المزيد من الثقة لما تبقى من العام بكل تأكيد.

وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حل ثانيا بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل متقدما على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيان تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.

وتختتم منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف يوم الأحد حيث سيتوج ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية، بطل المنافسة التي يبلغ مجموع جوائزها 3.5 مليون دولار.