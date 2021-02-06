الشباب ينتزع الصدارة من الأهلي برباعية الرائد

استعاد الشباب صدارته بعد فوزه أمام ضيفه الرائد 4-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الشباب عرضاً قوياً خاصة في الشوط الأول، حيث تمكن قائده الأرجنتيني ايفر بانيغا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة من زميله محمد سالم ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس أحمد الرحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 25 نجح الأرجنتيني كريستيان غوانكا مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله الزوري بقدمه في شباك الرائد.

وكثّف الشباب هجومه وتمكن لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 45+2 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي سيبا بقدمه في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرائد الذي كثّف هجومه بحثاً عن هدف تقليص الفارق والذي نجح بتسجيله مهاجمه المغربي كريم البركاوي عند الدقيقة 48 بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد الزين ليسدد الكرة بمهارة في شباك الحارس زيد البواردي.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه كريم البركاوي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله التشيلي روني فيرنانديز ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 73 نجح الأرجنتيني غوانكا مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية مواطنه بانيغا برأسه لتسكن شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 35 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن وصيفه أهلي جدة، وبقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 12.