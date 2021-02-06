الشباب يواجه الرائد بحثاً عن تعزيز الصدارة

يسعى الشباب لتعزيز صدارته حينما يستضيف الرائد على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في حين يتطلع القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على ضمك، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان يسعى الشباب لتعزيز صدارته حينما يستضيف الرائد.

وستكون الفرصة سانحة للشباب للابتعاد بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال الذي خسر من أبها من أمس ولديه مباراة مؤجلة أمام العين ستلعب الثلاثاء المقبل.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه أمام مضيفيه الوحدة وابها ليخطف الصدارة من الهلال بفارق نقطتين.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الأول برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته والابتعاد عن مناطق الخطر التي أصبحت تحاصره مع نهاية الدور الاول.

ونجح الرائد في استعادة عافيته عقب تحقيقه فوزين ثمينين غي المرحلتين السابقتين على حساب الفتح وضمك ليرفع رصيده الى 19 نقطة ليتقدم للمركز 11.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على ضمك.

ولم يعرف القادسية طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية والتي تعادل فيها أمام الفيصلي والفتح وأبها والوحدة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المقابل يسعى ضمك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث بدأ يقترب الفريق من العودة لدوري الدرجة الأولى إذ يتذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.