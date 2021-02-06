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المجلس الدولي ينظر في قانون لمسة اليد الشهر المقبل

كرة جدلية في لقاء ليدز وإيفرتون

المجلس الدولي ينظر في قانون لمسة اليد الشهر المقبل

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مانشستر - رويترز

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قال المجلس الدولي لكرة القدم يوم الجمعة إنه سينظر مجددا في قانون لمسة اليد خلال اجتماعه السنوي في الخامس من مارس المقبل.

وتأتي الخطوة من المجلس الذي يسن قوانين اللعبة ومقره زوريخ ردا على التضارب في تطبيق القانون الذي تغير قبل موسمين.

وعقب اجتماعه في ديسمبر كانون الأول الماضي قال المجلس "نظرا لعدم الثبات في تفسير حالات لمس اليد اتفق الأعضاء على ضرورة شرح القواعد بشكل أكبر خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي".

وأضاف المجلس أن لمسة اليد تحتسب إذا جعل ذراع/يد اللاعب جسده "أكبر على نحو غير طبيعي" وأن القرار النهائي في يد الحكم.

وتعرض القانون الحالي لانتقادات من بعض المعلقين والنقاد بداعي أنه متشدد ويسمح للحكام باحتساب ركلات جزاء في حالات كثيرة عند لمس الكرة باليد بطرق غير مقصودة.

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