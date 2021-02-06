بيرلو: نعلم قوة روما.. وسنلعب بأفضل تشكيلة

أكد أندريه بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه يعلم تماما قوة فريق روما وأنه سيدفع بأفضل تشكيلة ممكنة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وقال بيرلو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: إن فريق روما أحد أفضل الفرق في إيطاليا، إنهم يجيدون الهجمات المرتدة بفضل امتلاكهم لاعبين لديهم سرعات كبيرة. وأتوقع مباراة صعبة.

وأضاف: مقارنة بالمباراة الأولى التي أقيمت في روما، تغيرت الكثير من الأشياء، للأفضل. الآن أنا وجهازي نعلم اللاعبين بشكل جيد ونحاول أن نجعلهم يقدمون أفضل ما عندهم.

وأكد: دزيكو وبورخا مايورال، لاعبا روما، مهاجمان رائعان، ولكن لا ينبغي علينا أن نقلق من منهما سيبدأ اللقاء. سأدفع بأفضل تشكيلة ممكنة.

وعن أداء فريقه الحالي، أكد بيرلو: تطورنا كثيرا ذهنيا. الخسارة في سان سييرو سعادتنا في هذا الشأن. سعداء بالنتائج الأخيرة، ولكن يجب أن يستمر تصميمنا لأننا لا يجب أن نفقد الطموح إذا أردنا الفوز.

وأكد: لدينا فريق كبير وهذا مهم للغاية، لأننا سنلعب العديد من المباريات خلال أيام قليلة. يجب أن نتأكد أننا نستخدم المقدار الصحيح من الطاقة بدنيا وذهنيا.

وعن فرص الفريق في المنافسة على اللقب، قال بيرلو: سباق اللقب مازال مفتوحا للغاية. هناك الكثير من الفرق التي يمكنها التعبير عن نفسها والمباريات الكثيرة التي ستقام في أسابيع قليلة ستجعل الفرق تقاتل. والأمور ستظل غير واضحة للنهاية.

وعن غيابات الفريق، أكد بيرلو: باولو ديبالا مازال يتدرب بشكل منفرد، بينما شارك آرون رامسي في التدريبات ولكنه غير جاهز بنسبة مئة بالمئة، رؤيته يتدرب بشكل يومي حافز للجميع، ورغبته في مواصلة التطور مذهلة. نفس الأمر ينطبق على جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

وأكد: بينتانكور يلعب دورا مهما. بدأ الموسم بشكل خافت لأنه لعب العديد من المباريات المتقاربة بنهاية الموسم الماضي. والآن عاد لمستواه المعهود ونحن راضون عن أدائه".