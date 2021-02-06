راموس يغيب قرابة شهرين بسبب الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم السبت خضوع قائده سيرخيو راموس لتدخل جراحي لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

وأوضح ريال مدريد أن الجراحة سارت بنجاح، وأن المدافع الدولي سيبدأ على الفور عملية التعافي. ولم يحدد ريال مدريد الفترة التي يحتاجها راموس للتعافي لكن وسائل إعلامية رجحت غياب اللاعب لنحو شهرين.

ومن المؤكد غياب راموس عن مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. كما يغيب راموس عن المباريات أمام خيتافي وبلنسية وبلد الوليد وريال سوسيداد واتلتيكو مدريد والتشي وسيلتا فيجو وإيبار.

ولكن راموس سيلحق بمواجهة دور الثمانية لدوري الأبطال حال فوز فريقه في دور الستة عشر، كما سيلحق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في نيسان/ابريل المقبل بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية.

وسيضطر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي للاعتماد على رافاييل فاران وناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو وفيكتور تشوست قائد الفريق الرديف في غياب راموس.