ضمك يقتنص نقطة ثمينة من القادسية

اقتنص ضمك نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه القادسية 2-2، في مباراة مثيرة احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول حيث بدأ ضمك التسجيل عند الدقيقة 35 حينما سدد مهاجمه منصور حمزي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك القادسية.

ونجح القادسية بالعودة سريعاً الى المباراة وتحديداً عند الدقيقة 42 بعدما تمكن لاعبه حسن العمري بتسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية سكنت شباك ضمك.

وفي الشوط الثاني كثّف ضمك هجومه وسجّل لاعبه عبدالعزيز الشهراني هدفاً عند الدقيقة 62 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة في الدقائق الخمس الأخيرة حيث نجح القادسية بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 86 عن طريق لاعبه وليد الشنقيطي الذي حول عرضية زميله الاسترالي ريس ويليامز برأسه في شباك ضمك.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 88 حينما تمكن مهاجمه الارجنتيني زيلايا بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله عارف آل حيدر برأسه في شباك القادسية.

وشهدت المباراة طرد مدافع القادسية خليفة الدوسري عند الدقيقة 90+4 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 22 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك الى 13 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.