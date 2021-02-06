غوارديولا: نذهب إلى "أنفيلد" للفوز

قال جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إن فريقه سيذهب إلى معقل أنفيلد لمواجهة ليفربول وهو يفكر في الفوز فقط.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وهو يحتل صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

ولكن مدرب مانشستر سيتي يتوقع أن يواجه تحديا كبيرا من حامل اللقب الذي سيسعى بكل قوة للظهور بأفضل صورة ممكنة خاصة بعد الخسارة أمام برايتون.

وقال غوارديولا: نقدم مباريات جيدة هناك وفي بعض الأوقات نكون غير قادرين على الفوز، أريد رؤية فريقي يذهب لملعب أنفيلد ويحاول الفوز بالمباراة، مثلما كنا نفعل منذ اليوم الأول.

وأضاف: نذهب إلى هناك لنفوز بالمباراة، وليس للتعادل. نريد الفوز بالمباراة. سيكونون أكثر عدوانية من قبل، ارتاحوا بعد مباراة برايتون، تعافوا وسيكونون جاهزين. وأكد المدير الفني أن التغلب على الفرق القريبة منك في جدول الترتيب مهم في أي سباق متقارب لنيل اللقب.

وقال غوارديولا إن الفوز بمثل هذه المباراة مهم للغاية، خاصة وأن الموسم الحالي يشهد أحد أكثر المعارك إثارة لنيل اللقب في السنوات الأخيرة "بالطبع سيكون من المهم أن نفوز".