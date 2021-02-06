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فاران يمنح الريال فوزاً صعباً على هويسكا

فاران بعد الهدف الثاني

فاران يمنح الريال فوزاً صعباً على هويسكا

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مدريد - د ب أ

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اقتنص فريق ريال مدريد فوزا صعبا من ملعب مضيفه هويسكا 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، حصد غرناطة نقطة ثمينة من ملعب مضيفه ليفانتي بعد تعادله معه 2 - 2.

وعلى ملعب ألكوراز تقمص المدافع الفرنسي رافاييل فاران دور البطولة في فوز ريال مدريد على هويسكا. وتقدم خافي غالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48 لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة 55. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 43 نقطة ليتقدم لمركز الوصيف بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث فيما ظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة. ويلتقي أتلتيكو مدريد يوم الاثنين مع ضيفه سيلتا فيجغو فيما يخرج برشلونة غدا الأحد لملاقاة ريال بيتيس.

وعلى ملعب سيوتات دي بلنسية، تقدم خوسي لويس موراليس بهدف لليفانتي في الدقيقة30 لكن كينيدي أدرك التعادل لغرناطة في الدقيقة 43. وأضاف موراليس الهدف الثاني له ولليفانتي في الدقيقة 67 لكن روبرتو سولدادو خطف هدف التعادل القاتل لغرناطة في الوقت بدل الضائع. ورفع غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن ليفانتي صاحب المركز التاسع.

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