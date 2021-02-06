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قبل مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يهزم هرتا برلين بهدف كومان

كومان محتفلا بالهدف الوحيد

قبل مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يهزم هرتا برلين بهدف كومان

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برلين - د ب أ

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عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، وذلك عقب فوزه على مضيفه هيرتا برلين 1 - صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وسجل كينغسلي كومان هدف المباراة الوحيد لبايرن ميونخ في الدقيقة 21. وشهدت المباراة إهدار هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي لضربة جزاء في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة، بفارق عشر نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يواجه فريق شالكه يوم السبت. على الجانب الآخر تجمد رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويستعد بايرن ميونخ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه الأهلي المصري في الدور قبل النهائي من المسابقة يوم الاثنين المقبل.

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