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الهلال يعلن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان

من تعاقد الفريق معه

الهلال يعلن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان

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العربية.نت

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أعلن الهلال حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت تعاقده مع عبد الله الحمدان مهاجم الشباب بداية من فترة الانتقالات الحالية بدلا من بداية الموسم المقبل بعد اتفاقه مع ناديه.

وكان الهلال تعاقد مع المهاجم الدولي لمدة خمسة أعوام بداية من الموسم المقبل، لكنه اتفق مع منافسه المحلي على تعويضه عن المدة المتبقية من عقد اللاعب 6 أشهر حتى يبدأ مسيرته مع الفريق على الفور.

وشارك الحمدان في التشكيلة الأساسية للشباب التي فازت 4-1 على الرائد اليوم ليتصدر الدوري، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 83 ليفسح المجال لمشاركة المهاجم النيجيري الجديد أوديون إيغالو.

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