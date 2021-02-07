كالفرت لوين يحرم يونايتد الفوز في الوقت القاتل

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 3 - 3 أمام ضيفه إيفرتون في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في يوم يصادف ذكرى كارثة ميونخ الجوية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف إيفرتون عبد الله دوكوري وخاميس رودريغيز ودومينيك كالفيرت لوين في الدقائق 49 و52 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل بداية اللقاء لإحياء ذكرى كارثة ميونخ الجوية التي حدثت في السادس من فبراير 1958 عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد وراح ضحيتها ثمانية لاعبين من الفريق وثلاثة أعضاء من الجهاز الفني.

كان فريق مانشستر يونايتد في طريقه للعودة من مواجهة في كأس أوروبا خاضها أمام ريد ستار بلغراد وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود. وفشلت أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونيخ؛ وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم.