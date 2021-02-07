مدير لايبزيغ الرياضي: سنصل إلى حل قريباً

أكد ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني أن فريقه "سيصل قريبا إلى حل" بشأن مكان إقامة مباراته أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

وأغلقت ألمانيا الاسبوع الماضي حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 فبراير على الأقل.

وقال كروش لشبكة "سكاي" اليوم السبت "بالطبع صادفنا بعض سوء الحظ فيما جرى ، أن يتم تطبيق اللوائح في الوقت الحالي".

ورفضت الشرطة الاتحادية في ألمانيا يوم الخميس طلبا رسميا من لايبزيغ بهدف الحصول على استثناء لدخول بعثة ليفربول إلى البلاد.

وأشار كروشه "علينا أن نتقبل الأمر، نجري محادثات مع (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) يويفا لإيجاد حل ونسير على الطريق الصحيح". وتم ترشيح العاصمة المجرية بودابست لاستضافة المباراة.

وأوضح كروش "هي بالتأكيد إحدى المدن التي بإمكانها استضافة المباراة ، لايبزج عليه أن يتحمل تكلفة تغير موقع الاستضافة ، إنه أمر مزعج بالتأكيد لكن هذا هو الحل".

وينبغي على لايبزيغ أن يوفر الحل المقبول بالنسبة ليويفا وإلا سيتم اعتبار ليفربول فائزا بثلاثة أهداف دون رد.