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الاتحادان السعودي والقطري يبحثان سبل التعاون

من الاجتماع

الاتحادان السعودي والقطري يبحثان سبل التعاون

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العربية.نت

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قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رئيس المجلس يوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكان في استقبال المسحل لدى وصوله حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري، والأمين العام منصور الأنصاري، حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد السعودي كلا من الرئيس الأسبق للاتحاد أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة يوم الاثنين، تلبية للدعوة الكريمة من جانب رئيس الاتحاد القطري، حيث حضر الوفد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما سيحضر المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

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