جزائية حمدالله تنقذ النصر أمام الفتح

‫اقتنص النصر نقطة ثمينة من أمام مضيفه الفتح بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي بادر بالهجوم في حين غلب الحذر الدفاعي على أداء الفتح الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت للاعبه مارتينيز فرصةً خطيرة حينما تلقى تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله إلا أنها فشل في ترويض الكرة لتصل سهلة للحارس ماكسيم كوفال.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد لاعبه البديل أيمن يحيى أن يسجل هدف السبق حينما تلقى تمريرة من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 89 تمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول بعدما خطف لاعبه البيروفي كريستيان كويفا كرةً من سلطان الغنّام وسددها لتصطدم باللاعب علي الحسن وتسكن الشباك.

ورد النصر سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى مدافعه علي لاجامي عرضية من زميله خالد الغنّام أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه عبدالاله العمري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+7 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة ليبقى في المركز الخامس، وارتفع رصيد الفتح إلى 19 نقطة ليبقى في المركز 13.