غوارديولا: لا أسرار وراء سلسلة انتصارات سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، إن فريقه لن يأخذه الحماس بعد مستواه في المباريات الأخيرة مع استعداده لمواجهة سوانزي سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وانتصر سيتي في 14 مباراة متتالية بجميع المسابقات ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وتتبقى له مباراة. كما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يواجه توتنهام هوتسبير في أبريل.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين عند سؤاله حول سبب نجاح فريقه في الآونة الأخيرة "أفكر فقط في المباراة القادمة وأحاول الاستعداد لها جيدا، لا يوجد أسرار، ما حدث في الماضي قد حدث بالفعل. نتحلى بالهدوء عندما نخسر والأمر نفسه الآن. السبب هو تفكيرنا دائما في المباراة التالية، والآن هذه المباراة ضد سوانزي".

واحتاج سيتي إلى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين عندما تقابل الفريقان لآخر مرة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في 2019، ويأمل غوارديولا في مسار أسهل للتأهل هذه المرة.

وقال المدرب الإسباني "كانت مباراة صعبة في 2019. أعرف أن أداء سوانزي الدفاعي ثابت. يملكون الصلابة ولا يستقبلون الكثير من الأهداف. سيكون اختبارا صعبا وعلينا تقديم أداء جيد".

وغاب سيرجيو أغويرو، هداف سيتي التاريخي، عن المباريات التسع السابقة بعدما اضطر في البداية إلى عزل نفسه عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد قبل أن يصاب هو نفسه بالفيروس.

وقال غوارديولا إن حالة المهاجم الأرجنتيني تتحسن لكنه غير مستعد بعد للعودة إلى التشكيلة "تدرب أمس مع الفريق لمدة 10-15 دقيقة وفي وقت لاحق تدرب بمفرده. تتحسن حالته يوما بعد يوم".