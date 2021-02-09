يوروبا ليغ: نقل مباراة سوسييداد ومانشستر يونايتد إلى تورينو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء نقل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى ملعب محايد وتحديدا "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من إنجلترا دخول إسبانيا.

وكانت كتيبة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير مدعوة لخوض المباراة على ملعب "ريالي أرينا" في سان سيباستيان في إقليم الباسك في 18 الحالي، لكن الاتحاد الأوروبي ارتأى إقامتها في تورينو في التاريخ ذاته بسبب إجراءات السلطات الحكومية الإسبانية. وتقام مباراة الإياب على ملعب "أولدترافورد" في مانشستر في 25 الحالي.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي "يود يويفا توجيه الشكر إلى ناديي ريال سوسييداد ومانشستر يونايتد لتعاونهما لإيجاد الحل كما يشكر الاتحاد الإيطالي ونادي يوفنتوس لمساندتهما وقبولهما بإقامة المباراة المعنية".

وكان الاتحاد القاري أعلن الاثنين عن نقل مباراة الذهاب في الدور ذاته بين مولده النرويجي وضيفه هوفنهايم الألماني في 18 الشهر الحالي الى فياريال في إسبانيا، بسبب منع حكومة أوسلو دخول غير المقيمين إلى البلاد إثر الإجراءات المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19.

وكان الاتحاد الأوروبي اعلن نقل مباراتين أخريين، لكن في دوري أبطال أوروبا بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الإنجليزي الآخر إلى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

وتحظر ألمانيا حتى الـ17 من فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وتثير هذه الأنباء المخاوف حيال كيفية استكمال الموسم الحالي على الصعيد القاري.

وتأثرت المسابقتان القاريتان بتداعيات الجائحة الموسم الفائت، حيث استكملت في نظام التجمع في لشبونة في البرتغال للبطولة الأولى وفي ألمانيا للبطولة الرديفة.