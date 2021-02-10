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بدء تحقيق مع بيكيه بسبب تعليقات "مجاملة" الحكام لريال مدريد

اتهم بيكيه التحكيم سابقا

بدء تحقيق مع بيكيه بسبب تعليقات "مجاملة" الحكام لريال مدريد

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برشلونة - رويترز

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يواجه جيرار بيكيه مدافع برشلونة تحقيقا أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب تعليقات أدلى بها خلال مقابلة أجراها في الآونة الأخيرة وقال فيها إن الحكام يفضلون ريال مدريد لأن غالبيتهم من مشجعيه.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الإسباني، إن برشلونة تم إبلاغه بالتحقيق مع بيكيه لتحديد ما إذا كان المدافع انتهك لوائح الاتحاد بتشكيكه في نزاهة وحياد الحكام.

وفي حديثه إلى ماريو ألفونسو، المعروف باسم (دي.جيه ماريو)، في مقابلة على قناته على يوتيوب في وقت سابق من الشهر الحالي، قال بيكيه إن فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي جاء بمساعدة قرارات الحكام، ووصف القرارات بأنها "الأكثر غرابة" في حياته.

كما أشار المدافع، الذي يميل دائما إلى السخرية من ريال مدريد، إلى تعليقات أدلى بها الحكم السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس الذي قال العام الماضي إن 90 بالمئة من الحكام من مشجعي ريال مدريد والباقين يشجعون برشلونة.

وقال بيكيه "كيف لن يفضلوا ريال مدريد؟ حتى لو فعلوا ذلك بدون قصد، كيف لن ينحازوا إلى طرف على حساب الآخر؟ أحترم احترافية الحكام وأعرف أنهم يؤدون أفضل ما عندهم، لكن عندما تكون هناك لحظة شك كيف سيتصرفون؟" ولم يستجب ممثلو بيكيه بعد إلى طلب من رويترز للتعقيب.

كما يخضع مانويل فيزكاينو فرنانديز رئيس قادش للتحقيق بسبب بيان أصدره النادي بعد خسارته 4-1 أمام ريال سوسييداد يوم الأحد الماضي زعم خلاله أن النادي يتعرض للظلم من قرارات حكم الفيديو المساعد.

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