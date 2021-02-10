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شباب الأهلي يعلن ضم "عموري" إلى صفوفه رسمياً

سبق له الفوز بأفضل لاعب في آسيا

شباب الأهلي يعلن ضم "عموري" إلى صفوفه رسمياً

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العربية.نت

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أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط عمر عبدالرحمن "عموري" بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدأ عموري مسيرته في الفئات السنية لنادي الهلال السعودي قبل الذهاب إلى العين الإماراتي والبقاء في صفوفه من الفريق الأول من 2008 حتى 2018 عندما انتقل إلى أزرق العاصمة السعودية، إلا أن إصابة بالرباط الصليبي حالت دون إكمال فترته معه لتنتهي فترة الإعارة وينتقل بعدها إلى الجزيرة الإماراتي في موسم 2019 - 2020. ومع عودته مطلع الموسم الحالي أصيب عموري في الرباط الصليبي لركبته ليغيب منذ تعرضه له في أكتوبر الماضي أمام الظفرة مع توقع عودته أبريل المقبل، ما دعا النادي العاصمي الإماراتي إلى فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل أسبوعين.

وحقق عموري في مسيرته عددا من الإنجازات الجماعية والفردية مثل الدوري اللإماراتي 4 مرات وكأس رئيس الإمارات 3 مرات والسوبر الإماراتي بالعدد نفسه بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي في 2018. وعلى المستوى الفردي فاز بأفضل لاعب في قارة آسيا في 2015 وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2016.

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