فافرينكا يودع أستراليا المفتوحة وديوكوفيتش يواصل انطلاقته

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم انطلاقته في مشوار الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور الثالث إثر تغلبه على الأميركية فرانسيس تيافوي 6 / 3 و6 / 7 (3 / 7 ) و7 / 6 (7 / 2) و6 / 3 اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني.

واحتاج ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة، والذي يسعى لتعزيز رقمه القياسي فيها بإحراز لقبها للمرة التاسعة، إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة للتغلب على منافسه الأميركي البالغ من العمر 23 عاما.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث الفائز في مباراة الدور الثاني بين الأميركيين ريلي أوبيلكا وتايلور فريتز. وقال ديوكوفيتش عقب المباراة :"كانت مباراة صعبة للغاية... أود أن أقول إن فرانسيس قدم مواجهة جيدة حقا. المباريات تزداد صعوبة. وقد حالفني الحظ في تجاوز المجموعة الثالثة اليوم. كانت الفرص متقاربة في المباراة وأدى فرانسيس ضربات الإرسال بشكل رائع".

وتلقى السويسري ستانيسلاس فافرينكا صدمة قوية بالخروج من منافسات بطولة أستراليا من الدور الثاني إثر هزيمته أمام المجري مارتون فوكسوفيكس. وتغلب فوكسوفيكس على فافرينكا المصنف 17 للبطولة 7 / 5 و6 / 1 و4 / 6 و2 / 6 و7 / 6 (11 / 9) في مباراة استمرت ثلاث ساعات و59 دقيقة. وقال فافرينكا :"مباراة صعبة بالطبع، استمرت خمس مجموعات ولمدة أربع ساعات. دائما ما تكون المباريات صعبة أمام هذا المنافس. لقد كان يتنافس بشكل جيد، فهو لاعب قوي وجيد واستحق الفوز".

وقال فوكسوفيكس عقب المباراة الماراثونية إن الشيء الأكثر أهمية كان تحليه بقوة ذهنية كبيرة. وأضاف أنه يشعر بإجهاد هائل بعد هذا المباراة الطويلة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا :"لكنني سعيد بالتأهل إلى الدور الثالث".

كذلك صعد النمساوي دومينيك ثيم، وصيف بطل أستراليا المفتوحة في الموسم الماضي، إلى الدور الثالث بالفوز على الألماني دومينيك كويبفر 6 / 4 و6 / صفر و6 / 2.

وقال ثيم :"كانت مباراة جيدة اليوم، أعتقد أنها الأفضل في بطولة أستراليا حتى الآن، وقدمت العديد من الأشياء الجيدة التي يمكننا البناء عليها".