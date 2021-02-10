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فيفا يجيب على "العربية".. ويؤكد حرمان النصر من التعاقدات

خالد الغنام الفتح النصر
مباراة سابقة للنصر

فيفا يجيب على "العربية".. ويؤكد حرمان النصر من التعاقدات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أسئلة "العربية" حول عقوبة نادي النصر السعودي المحتملة، مؤكدا فرضها عليه واستمرارها لثلاث فترات تسجيل متتالية تبدأ من الصيف المقبل.

وكان ماك ماغراث، الصحافي في يومية "تليغراف" البريطانية، كتب يوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "فيفا" قرر حظر النصر من إجراء التعاقدات مع لاعبين جدد لثلاث فترات، بسبب عدم سداد مستحقات مالية.

وسألت "العربية" يوم الثلاثاء أولا عن مدى صحة عقوبة نادي النصر ليجيب "فيفا" بتأكيد العقوبة على عدم التزامه بتسديد المستحقات المالية وأنه سيطبق مع بداية فترة الانتقالات القادمة وسيستمر لثلاث فترات متتالية. وفي السؤال الثاني حول المستحقات المالية التي تسببت بالعقوبة، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنها متعلقة بالبرازيلي مايكون بيريرا روكي.

وكشف "فيفا" أن نادي النصر تلقى خطابا رسميا في 20 يناير الماضي من جهته يفيد بفرض العقوبة عليه، كما سيبدأ تطبيق عقوبة منع التعاقدات الجديدة، محليا أو دوليا، لثلاث فترات متتالية كحد أقصى، مع بدء فترة التسجيل المقبلة.

وختاما أضاف "فيفا" ردا على "العربية" أنه إن قام نادي النصر بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه سيتم رفع عقوبة منع التعاقدات وذلك بعد تأكيد المشتكي استلامه لها، وأنه لا توجد مهلة زمنية لدفع المستحقات المالية، لأنه مع بدء فترة الانتقالات المقبلة فإن العقوبة يبدأ تطبيقها تلقائيا لثلاث فترات انتقالات وإن استمر النصر بعدم دفع المستحقات المالية فإن المسألة يمكن تحويلها إلى لجنة الانضباط.

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