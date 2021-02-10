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لاعبا شتوتغارت وبريمن بديلان محتملان لألابا

سوسا "واقفا" في مباراة سابقة

لاعبا شتوتغارت وبريمن بديلان محتملان لألابا

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ميونخ - د ب أ

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أكد تقرير صحافي يوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع اللاعبين الكرواتي بورنا سوسا من شتوتغارت وماركو فريدل من فيردر بريمن.

وأوضحت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية اليوم، أن النادي البافاري يتطلع لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا عن صفوف الفريق. ويقدم سوسا، 23 عاما، أداء مقنعا مع شتوتجارت في الموسم الحالي كما سبق للنمساوي فريدل، 22 عاما، اللعب في قطاع الناشئين والشباب بنادي بايرن.

وكان فريدل انتقل إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة في 2018 ثم بالبيع النهائي في 2019، وتردد أن عقده يتضمن بندا يتيح لبايرن استعادته.

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