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كوندي وراكيتيتش يقربان إشبيلية من نهائي الكأس على حساب برشلونة

هدف إشبيلية الثاني

كوندي وراكيتيتش يقربان إشبيلية من نهائي الكأس على حساب برشلونة

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إشبيلية - د ب أ

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اقترب إشبيلية بنسبة كبيرة من الصعود للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه برشلونة اليوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح جول كوندي التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق، الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، أصبح يتعين على برشلونة الفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة، التي ستقام على ملعبه (كامب نو) في 28 فبراير الحالي، على إشبيلية، إذا أراد الصعود للنهائي.

في المقابل، أصبح يكفي أشبيلية الخسارة بفارق هدف وحيد، أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك، لبلوغ المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو.

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