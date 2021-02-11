"تنفيذي" العين: أرسلنا استفساراً لفيفا حول مشاركة الحمدان

أوضح سعد الزهراني، المدير التنفيذي لنادي العين السعودي، أن النادي لم يتقدم باحتجاج رسمي بعد على مشاركة عبدالله الحمدان مضيفا أنه أرسل استفسارا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حول القضية.

وفي لقاء مع "في المرمى" كشف الزهراني: بعد مباراة العين والهلال سحبنا نموذج احتجاج من مراقب المباراة ولم نتقدم حتى الآن به حتى نتأكد من صحة موقف النادي قانونيا، لأننا مازلنا ندرس رفع مذكرة احتجاج على مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال في الجولة 16 "المؤجلة" لتلقيه 4 بطاقات صفراء.

واختتم المدير التنفيذي قائلا: بعثنا استفسار عن موقف مشاركة الاتحاد أمامنا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".