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"يويفا" يبدأ إجراءات قضية حكام مباراة باريس وباشاك شهير

كولتيسكو في اللقاء الشهير

"يويفا" يبدأ إجراءات قضية حكام مباراة باريس وباشاك شهير

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زيورخ - رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس إنه بدأ إجراءات ضد حكام مباراة بدوري الأبطال شاركوا في واقعة طرد بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهير ما تسبب في مغادرة اللاعبين أرض الملعب.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان ضد ضيفه باشاك شهير في الدقيقة 13 في ديسمبر الماضي عقب جدل خارج الخطوط حول حصول الكاميروني ويبو على بطاقة حمراء. واستكملت المباراة في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة.

وقال ويبو إن الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو أهانه بالإشارة إليه بوصفه "الشخص الأسود" في حديثه مع الحكم الرئيسي وقاد التحقيق مشرف من لجنة القيم والانضباط باليويفا.

وقال اليويفا في بيان "بدأت إجراءات ضد سيباستيان كولتيسكو وأوكتافيان سوفري بسبب انتهاك محتمل لقواعد الانضباط".

وجثا لاعبو الفريقين وثلاثة حكام بالملعب على ركبهم قبل المباراة عقب استئناف اللعب في اليوم التالي وفاز سان جيرمان 5-1 بملعبه.

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