ألونسو يتعرض لحادث أثناء قيادة دراجة في سويسرا

تعرض فيرناندو ألونسو سائق سباقات الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا -1، لحادث خلال قيادة دراجة، وذلك حسب ما أعلن فريقه ألبين اليوم الخميس دون ذكر تفاصيل إضافية.

وذكر فريق ألبين في بيان أن ألونسو الذي سبق له التتويج بلقب بطولة العالم مرتين، تعرض لحادث سير في سويسرا.

وذكر البيان أن فرناندو ألونسو في صحة جيدة وأنه بانتظار خضوعه للمزيد من الفحوصات صباح الغد، مضيفا أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق من الغد.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ألونسو اصطدم بسيارة لدى قيادته لدراجة بالقرب من مدينة لوغانو السويسرية، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان ألونسو الذي توج بلقبي بطولة العالم عامي 2005 و2006 مع رينو الذي تغير أسمه إلى ألباين، كما أنه عاد إلى سباقات فورمولا -1 مجددا بعد عامين قضاهما في المشاركة بمنافسات أخرى.

وتنطلق منافسات موسم 2021 في 28 مارس المقبل في البحرين، والتي ستستضيف أيضا اختبارات ما قبل الموسم في منتصف الشهر ذاته.