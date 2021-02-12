بايرن ميونخ يعلن إصابة غنابري في الفخذ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن سيرج غنابري سيغيب عن الفريق لفترة بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، وذلك خلال مشاركته في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في قطر، والتي انتهت بفوز بايرن على تيغريس أونال المكسيكي 1 - صفر مساء يوم الخميس.

وأوضح النادي يوم الجمعة أن غنابري :"تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر، طبقا لما أظهرته الفحوص التي أجريت من جانب الجهاز الطبي في بايرن".

وحقق بايرن الفوز في مباراة أمس بهدف وحيد سجله بنيامين بافار، ليتوج الفريق البافاري باللقب السادس له خلال عام واحد. ويعود بايرن ميونخ إلى المنافسات يوم الاثنين المقبل، حيث يستضيف أرمينيا بيليفيلد ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا). ويتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليغا حاليا بفارق سبع نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني.